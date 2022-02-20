Adana'da 'kaçakçılık' operasyonu: 7 gözaltı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 10 bin 490 paket sigara, 64 cep telefonu, 640 şarj cihazı ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirledikleri adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 10 bin 490 paket sigara, 64 cep telefonu, 640 şarj cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-02-20 10:33:11
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