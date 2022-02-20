Anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı Eşyalarını taşımak için kamyoneti çaldığını söylediği öğrenilen zanlı tutuklandı

Adana’da anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 2 Şubat günü merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen H.K. (28), kamyonetini park eden S.Y.’nin (54) kemerine astığı anahtarını yankesicilik yöntemiyle çaldı. Şüpheli H.K., anahtarı kopyalattıktan sonra aynı sokaktaki bir iş yerinin önüne atıp kaçtı. Olaydan bir gün sonra anahtarı bulan S.Y'nin kamyoneti çalındı. S.Y.’nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, H.K.’nin kamyoneti çaldıktan sonra bölgeden ayrıldığını tespit etti. Polis, çeşitli suçlardan 15 kaydı olduğu belirlenen H.K.’nin kamyonetin plakasını çamurla kapatıp bir süre ilçede gezdiğini tespit etti. Polisin çalışması sonucu kamyonet, Alihocalı Mahallesi’nde boş bir alanda çamura saplanmış halde bulundu. Araç sahibine teslim edilirken, şüpheli H.K. ise Levent Mahallesi’nde yolda yürüdüğü sırada yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli H.K., “Eşyalarımı taşımak için kamyonet gerekiyordu. Ben de bu kamyoneti çalıp bir süre gezdim. Çamura saplanınca da bırakıp kaçtım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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