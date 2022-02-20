Adana B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zeydan Karalar, Yat\u0131r\u0131m, \u00fcretim, istihdam i\u00e7in, Adana ve T\u00fcrkiye i\u00e7in sanayicimizin, i\u015f d\u00fcnyam\u0131z\u0131n yan\u0131nday\u0131z dedi. Ba\u015fkan Karalar, Adana Sanayici ve \u0130\u015f Adamlar\u0131 Derne\u011fi\u2019nce d\u00fczenlenen Yat\u0131r\u0131mda Devlet Deste\u011fi ve Yat\u0131r\u0131m Te\u015fvik Belgesi Uygulamalar\u0131 konulu seminerde, sanayicilerin ve i\u015f d\u00fcnyas\u0131n\u0131n \u00e7a\u011fr\u0131lar\u0131na, toplant\u0131 davetlerine destek taleplerine hep olumlu yan\u0131t verdiklerini s\u00f6yledi. Karalar, \u201cBunun nedeni yat\u0131r\u0131m\u0131n, \u00fcretimin, istihdam\u0131n ne kadar \u00f6nemli oldu\u011funu biliyorum ve B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 olarak her ko\u015fulda yan\u0131n\u0131zda oldu\u011fumu s\u00f6ylemek i\u00e7in buraday\u0131m. Bunu sadece s\u00f6zde de\u011fil, eylemleriyle, yapt\u0131klar\u0131yla kan\u0131tlayan bir arkada\u015f\u0131n\u0131z\u0131m. \u0130\u015fletmecilikten, y\u00f6neticilikten geldi\u011fimiz i\u00e7in de sizin sorunlar\u0131n\u0131z\u0131, dertlerinizi biliyoruz ve bunun gereklerini yerine getiriyoruz\u201d dedi. Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n Adana\u2019dan ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemlere vurgu yapan Ba\u015fkan Karalar, \u201c\u015eimdi tam tersine, \u00fclke i\u00e7in, Adana\u2019m\u0131z i\u00e7in yat\u0131r\u0131m\u0131n ne kadar de\u011ferli oldu\u011funu bildi\u011fimiz i\u00e7in, yat\u0131r\u0131mc\u0131y\u0131 ka\u00e7\u0131ran de\u011fil, te\u015fvik eden, \u00f6nderlik eden, sanayicinin ve yat\u0131r\u0131mc\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7an bir y\u00f6netim tarz\u0131m\u0131z var. Bunu zaten Adana\u2019daki arkada\u015flar\u0131m\u0131z biliyor ama d\u0131\u015far\u0131dan gelenler de bilsin istiyorum\u201d diye konu\u015ftu. At\u0131l\u0131m yapman\u0131n yolu birlik beraberlikten ge\u00e7iyor Yeni d\u00f6nemde \u201cS\u00f6z konusu Adana ise gerisi teferruatt\u0131r\u201d mantalitesiyle hareket edildi\u011fini belirten Ba\u015fkan Karalar \u015f\u00f6yle devam etti: Adana sanayide bilgi birikimi olan, deneyimi ve sanayi k\u00fclt\u00fcr\u00fc bulunan bir kent olarak T\u00fcrkiye\u2019nin sanayide 3\u2019\u00fcnc\u00fc, 4\u2019\u00fcnc\u00fc b\u00fcy\u00fck kenti olmay\u0131 hak ediyor. Son d\u00f6nemde yine vitese tak\u0131p giden bir Adana var. \u00c7ok k\u0131sa s\u00fcrede ihracatta, istihdamda, yat\u0131r\u0131mda ve gelirde \u00fclkenin 4. b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc olacak. Buna inanc\u0131m tam ve biz de bu konuda ne gerekiyorsa yapaca\u011f\u0131z.\u201d \u201cAdana\u2019n\u0131n paras\u0131 var\u201d mant\u0131\u011f\u0131yla kentin uzun y\u0131llar ihtiyac\u0131 olan te\u015fviki alamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ba\u015fkan Zeydan Karalar \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201c\u00c7ok say\u0131da yat\u0131r\u0131m durdu, ba\u015fka yerlerde ba\u015flamas\u0131 i\u00e7i yeniden para harcand\u0131. Adana\u2019da sermaye birikimi oldu\u011fu do\u011fru ama bu az sayda insana yarad\u0131. Adana\u2019ya, Adanal\u0131ya pek yarar\u0131 olmad\u0131. Adana\u2019da yat\u0131r\u0131m durunca \u00fclkeye de istenilen oranda katk\u0131 sa\u011flanamad\u0131. \u015eimdi bunun de\u011fi\u015fti\u011fini g\u00f6rmek beni mutlu ediyor. Ayr\u0131ca il\u00e7elere te\u015fvikin tatmin edici olmas\u0131 gerekir. K\u00f6yden kente g\u00f6\u00e7 eden her insan i\u00e7in para harcamak zorundas\u0131n\u0131z. G\u00f6\u00e7le birlikte altyap\u0131 ve \u00fcstyap\u0131 hizmetini art\u0131rmak zorunda kal\u0131yorsunuz. Gecekondu yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda da yerine yeni yat\u0131r\u0131mlar yap\u0131lmas\u0131 gere\u011fi ortay\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor. \u00dcstelik do\u011fup b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fc yerlerden kente gelen insanlar\u0131n \u00e7o\u011fu mutlu da olmuyor. Do\u011fru te\u015fvik politikalar\u0131yla \u00fclkemizin kaynaklar\u0131n\u0131n gereksiz harcanmamas\u0131 sa\u011flanm\u0131\u015f olacakt\u0131r.\u201d