Pozantı'da sedir tohumları toprakla buluştu

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Adana'da yılın ilk karpelli sedir tohumları Pozantı ilçesinin Belemedik mevkiinde toprakla buluşturuldu.

Pozantı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Bürücek Şefliği Belemedik mevkiinde 2020 yılında yangından zarar gören alanların yüksek kesimlerinde, 25 ton karpelli sedir tohumu kar üzerinde toprakla buluşturuldu.

Tohum ekim etkinliğine Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Göçer, Silvikültür Şube Müdürü İsmail Aktaş, Personel Şube Müdürü Ahmet Ayyıldız, Pozantı Orman İşletme Müdürü Bünyamin Üçgül, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve orman köylüleri katıldı.

Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, serpilen karpelli sedir tohumlarının filizlenip gelişerek Adana'nın orman varlığına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Yılmaz, “Belemedik'te ki bu tohumlar da filizlenerek inşallah ağaca ve ormana dönüşecek, yapılan çalışmalarla birlikte Toroslar'ın yamaçlarını taş, kaya, yağmur çamur demeden yeşil görünümüne kavuşturacağız. Yanan alanlar küllerinden tekrar doğacak ve geleceğe nefes olacak" dedi.

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