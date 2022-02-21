Hırsızlar bahşiş kutusunu bile çaldı Adana'da 12 ayrı hırsızlık olayında 120 bin lira değerinde eşya çalan 10 zanlıyı yakalandı Zanlıların bahşiş kutusunu bile çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Adana'da 12 ayrı hırsızlık olayına karışan 10 şüpheli yakalandı. Bahşiş kutusunu dahi çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte ev, iş yeri ve araçlardan hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takiple şüphelileri tespit etti. Ekipler, 12 ayrı hırsızlık olayında toplam 120 bin lira değerinde cep telefonu, tablet, ziynet eşyası, para ve akü çaldığı tespit edilen şüphelilere yönelik 16 Şubat’ta, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon düzenlendi. Adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Operasyonda yakalanan şüphelilerden A.D. (17) ile arkadaşı Abdullah Y.’nin (19), Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki bir kafeye girip, kasasından 300 TL çaldığı belirlendi. Görüntülerde şüpheli A.D.’nin, kafeden ayrıldığı sırada bahşiş kutusunu da, sonradan fark edip aldıktan sonra kaçtığı görüldü.

Başka bir görüntüde ise gözaltına alınan 2 şüphelinin, Güzelyalı Mahallesi’ndeki Hulusi G.’nin evinin balkonuna demir şebekelerden tırmandığı anlar yer aldı. Şüphelilerin, girdikleri evden içerisinde bir miktar para bulunan çantayı çaldığı, bindikleri taksiyle bölgeden uzaklaştıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6’sı tutuklanırken 4’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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