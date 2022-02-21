Adana´da 1892 litre sahte içki ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana´da 1892 litre sahte içki ele geçirildi

DHA

Adana´da 1892 litre sahte içki ele geçirildi


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin düzenlediği operasyonda 1892 litre sahte içki ile 4 bin 450 adet çeşitli markalara ait sahte içki bandrolü ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde bazı adreslere baskınlar düzenledi. Yapılan aramalarda 1892 litre sahte içki ile 4 bin 450 adet çeşitli markalara ait sahte içki bandrolü ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-02-21 09:53:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Spor yaparken felç kaldı, sporla hayata tutundu Adana’da spor yaparken boynu üzerine düşüp felç kalan bir genç, spor yaparak hayata tutunurken, tekerlekli sandalyesiyle yamaç paraşütü yapması görenleri hayrete düşürdü
YEREL HABERLER Spor yaparken felç kaldı, sporla hayata ...
Hırsızlar bahşiş kutusunu bile çaldı Adana'da 12 ayrı hırsızlık olayında 120 bin lira değerinde eşya çalan 10 zanlıyı yakalandı Zanlıların bahşiş kutusunu bile çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Hırsızlar bahşiş kutusunu bile çaldı Adana'da 12 ayrı ...
Çekici ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Çekici ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Pozantı'da sedir tohumları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Pozantı'da sedir tohumları toprakla buluştu
Adana'da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Adana'da sokak hayvanları unutulmadı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusunu "King Berkay" kazandı
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusunu "King ...
Karalar: "Adana yeniden ülkenin dördüncü büyük gücü olacak"
YEREL HABERLER Karalar: "Adana yeniden ülkenin dördüncü büyük gücü ...
Avukat "Eşime kötü davrandım" notu bırakıp intihar etti Adana’da bir avukat “Çocuklarıma iyi baba olamadım, eşime kötü davrandım” notu bırakıp tabancayla başına ateş ederek intihar etti
YEREL HABERLER Avukat "Eşime kötü davrandım" notu bırakıp intihar ...
Karla mücadele ekiplerine hamsili ziyafet
YEREL HABERLER Karla mücadele ekiplerine hamsili ziyafet
Sokak kedilerinin beslendiği kedi evindeki hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Sokak kedilerinin beslendiği kedi evindeki hırsızlık ...
Adana'da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da kaçakçılık operasyonu
Anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı Eşyalarını taşımak için kamyoneti çaldığını söylediği öğrenilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı Eşyalarını ...
Köpeğin oynarken yuttuğu plastik top, ameliyatla çıkartıldı
YEREL HABERLER Köpeğin oynarken yuttuğu plastik top, ameliyatla ...
Adana'da 'kaçakçılık' operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da 'kaçakçılık' operasyonu: 7 gözaltı
Anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı, çamura saplanınca bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı, çamura ...
20 metrelik "piton döner" Adanalı dönerciden ilginç rekor
YEREL HABERLER 20 metrelik "piton döner" Adanalı dönerciden ilginç ...
Ressam Çevirgen’den "Hüzün Başlangıcı"
YEREL HABERLER Ressam Çevirgen’den "Hüzün Başlangıcı"
Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 - Mersin BŞB Spor Kulübü: 18
YEREL HABERLER Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 - ...
Durak, “Ömer Çelik ağabeylik görevini üstlenirse 2. etap metro 2 yılda biter” Adana Metrosu kitabı ile kitap fuarına katılan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aytaç Durak, Adana metrosunun yapımı için Ömer Çelik’e “Ağabeylik yap” çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Durak, “Ömer Çelik ağabeylik görevini üstlenirse 2. ...
Balotelli´ye `Aralık ayının en iyi futbolcusu´ ödülü
YEREL HABERLER Balotelli´ye `Aralık ayının en iyi futbolcusu´ ödülü
14. Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER 14. Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı
'Görüntülerdeki hırsız bana benziyor' dedi, serbest kaldı
YEREL HABERLER 'Görüntülerdeki hırsız bana benziyor' dedi, serbest ...
Sevgilisinin platonik aşkı tarafından öldürülen gencin babası konuştu Adana'da kız arkadaşının platonik aşkı tarafından kalbine hançer saplanarak öldürülen 17 yaşındaki gencin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alındı Baba Mehmet Yücel: “Bu nasıl bir canilik, evladıma kıyanlar en ağır cezayla cezalandırılsınlar”
YEREL HABERLER Sevgilisinin platonik aşkı tarafından öldürülen ...
Sevgilisinin platonik aşığı tarafından öldürülen Muhammet´in babası: Sırma saçlımı aldılar
YEREL HABERLER Sevgilisinin platonik aşığı tarafından öldürülen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.