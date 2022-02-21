Adana’nın saklı cenneti: "Nergis Adası" Bu ada, milyonlarca nergisle görsel şölen sunuyor

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Adana’nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü içerisinde bulunan ’Nergis Adası’ barındırdığı milyonlarca nergisle görsel şölen sunuyor.

Karataş ilçesinde bulunan ve onlarca türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan Akyatan Lagünü, göçmen kuşların Türkiye'deki en önemli dinlenme ve beslenme yerleri arasında yer alıyor. ’Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edilen lagün içerisinde ise sadece tekneyle gidilen Nergis Adası, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

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