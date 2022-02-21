Başkan Kocaispir, fuarda lale figürlü ebru yaptı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, açılışına katıldığı Çukurova Kitap Fuarında stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Yüreğir Belediyesi standında kurulan ebru teknesinin başına geçen Kocaispir, geleneksel ebru sanatını deneyimledi.

Bu yıl 14.’sü düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı törenle kapılarını açtı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde yapılan açılışa katılan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, törenin ardından stantları gezdi, yazarlarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kültürevlerinden usta öğreticilerin geleneksel Türk ebru sanatını sergilediği Yüreğir Belediyesi standını da ziyaret eden Başkan Kocaispir, kitap süsleme sanatının en güzel örneklerinden olan lale figürlü ebru çalışması yaptı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yüreğir Belediyesi standını Adana Valisi Süleyman Elban ve protokol üyeleri de ziyaret etti. Ziyaretçilerle yakından ilgilenen Başkan Kocaispir, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

27 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek olan fuarda Yüreğir Belediyesi standını ziyaret eden vatandaşlar usta eğiticiler eşliğinde ebru sanatını deneyimleyebilecek.

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