Tarım ve Orman Müdürlüğünün iki projesine ÇKA’dan destek Adana'da gıda işletmeleri uluslararası bir standart doğrultusunda denetlenecek

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2 proje Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Her iki proje için destekleme protokolü Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ve Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran tarafından imzalandı.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan projelerden ilki Teknik Destek Projesi. Proje ile gıda işletmelerinin denetimlerini yerine getiren İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi personeline gıda işletmelerinde uygulanan en prestijli kalite yönetim sistemi olan BRCGS standardı ilkeleri ve denetim teknikleri konusunda eğitim verilecek. Bu sayede Adanalıların gıdasını temin ettiği işletmeler uluslararası bir standart doğrultusunda denetlenerek gıda güveliği konusunda bir adım daha atılmış olacak. Ayrıca alacakları bu eğitim ile gıda kontrol görevlilerinin bilgi, beceri ve motivasyonları da artacak.

Desteklenen ikinci proje ise “Yeşil Mutabakata Uyumlu Prina Tesisi Fizibilite Projesi”. Bu projeye göre Adana’nın önemli tarım ürünlerinden biri olan zeytinden, zeytinyağı üretimi esnasında açığa çıkan prina atığının değerlendirilmesini kapsıyor. Adana il sınırları içinde prinayı işleyen bir tesis bulunmaması sebebiyle prina hem çevreye zarar veriyor hem de zeytinyağı işletmeleri bunu diğer illere ekstra bir maliyetle taşınmak zorunda kalıyor. Hazırlanan bu proje ile Yeşil Mutabakata Uyumlu bir prina tesisinin Adana’da hayata geçirilebilir olup olmadığı incelenecek. Hazırlanacak fizibilite raporu ile prinadan katma değer oluşturacak bir ürünün üretilebilirliği incelenecek. Böylece Adana’da bu konuda yatırım yapmayı planlayan yatırımcılar için fizibilite raporu Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olacak.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından desteklenecek her iki proje için Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ve Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran tarafından protokol imzalandı. İl Müdürü Tekin, her iki projenin Adana için hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bölgemiz için önemi artan prina işleme tesisi ile ilgili fizibilite raporu hazırlanması bu alanda yatırım yapmak isteyenlere de yol gösterici olacaktır” dedi.

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran da ajans olarak Adana ve Mersin bölgesinde desteklenecek yeni projeler beklediklerini ifade etti.

İmza protokolünde her iki kurumun yönetici ve personelleri de hazır bulundu.

