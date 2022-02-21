Adana'da silahlı çatışma: 2 yaralı

İnterneti ikiye bölen görsel! Siz ne görüyorsunuz?

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar dönerli kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çatışma çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.