MHP Adana İl Başkanı Avcı: "Sıkıntılar mutlaka bitecek"

Başkan Avcı, MHP Genel Merkezince Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen "İl Başkanları Toplantısı"nda verilen bilgiler, talimat ve çalışma planlarını teşkilatlara iletmeye devam ediyor. Avcı, bu kapsamda MHP ilçe başkanları ile bir araya gelirken, Kızılcahamam notlarını paylaştı. Toplantıda İl Divan Kurulu Üyeleri de bulundu.



"Her eve, her gönüle girmeliyiz"

MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca ve ilçe yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda teşkilat çalışmaları da değerlendirildi. Teşkilatların, başta kadınlar olmak üzere temsil düzeyinde daha geniş kitlelere ulaşması konusundaki çalışmaları anlatan Avcı "Her eve, her gönüle girmeliyiz; vatandaşlarımıza daha yakın olmaya gayret etmeliyiz" mesajı verdi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı toplantıda yaptığı konuşmada, yıkıcı, bölücü muhalefete karşı vatandaşa gerçek bilgilerin verilmesi gereğine vurgu yaptı:

"Çok çeşitli ve hızla değişen gündemler içinde asıl meselenin kaybolmaması için hepimize önemli görevler düşmektedir. Her gün kriz ve kaos olsun diye dua eden, sokaktan medet uman siyasetin riyakârlarına karşı halkımızı bilgilendirmemiz, korumamız lazım."



Muhalefetin erken seçimdeki ısrarı

Avcı "Küresel çapta yaşanan sorunlara paralel olarak ülkemizde hissedilen ekonomik sıkıntıların geçici olduğunu, yarının bugünden daha güzel olacağını muhalefet partileri bizden daha iyi biliyor. O yüzden her gün erken seçim istiyorlar. Kış günü domates, patlıcan etiketi paylaşan aynı muhalefet, desteğini aldıkları Kandil'in inlerinde saklanan teröristlerle mücadele için harcamaya mecbur olduğumuz trilyonları konuşmuyorlar ama biz konuşacağız" ifadesini kullandı.

Başkan Bünyamin Avcı, toplantının ardından İmamoğlu'nda yakın zamanda vefat eden vatandaşların ailelerine taziyede bulunurken, bazı sivil toplum örgütlerini de ziyaret etti.

