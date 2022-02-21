Lösemiyi yenen Elif, maske atma partisi yaptı

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Adana’da ilik nakli olarak lösemiyi yenen Elif Ayça, 8. yaş gününü kutlarken maske atma partisi düzenledi.

Adana’da 2020 yılında şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Elif Ayça Arık’a lösemi teşhisi konuldu. Yaklaşık 8 ay tedavi gören küçük kız, 2020 yılının Kasım ayında ilik nakli oldu ve hastaneden taburcu edildi.

Şimdi okula giden ve normal hayatını sürdüren Elif Ayça, geçtiğimiz gün 8. yaş gününü kutladı. Kutlama sırasında küçük kız, maske atma partisi de yaptı.

Elif Ayça'nın yakınları partide folklor gösterisi yaparken, annesi Betül de davul çalarak kızının sağlığına kavuşmasını kutladı.

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