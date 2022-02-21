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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adanaspor - BB Erzurumspor: 1-1

DHA

Adanaspor - BB Erzurumspor: 1-1


Yusuf KANTARLI / ADANA,(DHA)-STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik
ADANASPOR: Kracic Donkor, Ulaş, Evren, Celil (Dk. 83 Efe), Benasser, Kadir, Fıratcan, Ciss, Tetteh (Dk. 76 Bruns), Ahmethan Köse (Dk. 66 Eren)
BB ERZURUMSPOR: Szumski Orhan, Aykut, Mustafa (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Mücahid, Estrela, Hasek (Dk. 79 Malle), Novikovas (Dk. 78 Süleyman), Eren, Emircan (Dk. 66 Shara), Oltan (Dk.46 Gökhan Alsan)
GOLLER: Dk. 64 Ciss (Adanaspor) Dk. 55 Novikovas (BB Erzurumspor)
SARI KART: Kadir (Adanaspor), Novikovas (BB Erzurumspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 26´ncı haftasında Adanaspor, sahasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.2´nci dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Ceza yayının hemen gerisinde topla buluşan Novikovas, pasını penaltı noktasındaki Emircan'a verdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
17'nci dakikada gelişen Adanaspor atağında topla buluşan Ahmethan´ın vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak, penaltı çizgisinde Tetteh´in önünde kaldı. Tetteh´in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
55´inci dakikada Erzurumspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Hasek, pasını sağ çaprazdan hareketlenen Novikovas'a verdi. Novikovas, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşla, topu ağlara gönderdi: 0-1.
64'üncü dakikada Adanaspor eşitliği yakaladı. Tetteh'in topuk pasıyla topla buluşan Ciss, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-02-21 19:18:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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