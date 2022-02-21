BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Adanaspor maçı sonrası, "Gollerden sonra gereksiz bocalamaya giriyoruz. Son dakikalarda golü kovaladık ama bir puanla ayrıldık" dedi.
BB Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 11 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "2 takım içinde zor bir müsabaka oldu. Adanaspor da yukarısı için son haklarını kullanıyordu. Kazanmak isteyeceklerdi. Ne olursa olsun kazanmak için oynamalıyız. Gollerden sonra gereksiz bocalamaya giriyoruz. Son dakikalarda golü kovaladık ama bir puanla ayrıldık. Eksiklerimiz vardı. Fedakarca oynadılar. Sonuç olarak deplasmanda kazanamadık ama kaybetmedikte. Erzurumspor olarak bu işi başaracağız" şeklinde konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.