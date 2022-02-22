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Adana'da binlerce arı telef oldu 30 yıldır arıcılık yapan Aytekin Kunt, arılarının ölümüne zirai ilaçlamanın neden olduğunu ileri sürdü

İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde 200 kovanda bulunan binlerce arı telef oldu. 30 yıldır arıcılık yapan Aytekin Kunt, arılarının ölümüne zirai ilaçlamanın neden olduğunu ileri sürdü.

Adana'da binlerce arı telef oldu 30 yıldır arıcılık yapan Aytekin Kunt, arılarının ölümüne zirai ilaçlamanın neden olduğunu ileri sürdü

Adana’nın Kozan ilçesinde 200 kovanda bulunan binlerce arı telef oldu. 30 yıldır arıcılık yapan Aytekin Kunt, arılarının ölümüne zirai ilaçlamanın neden olduğunu ileri sürdü.
Arı kovanlarını Güneri Mahallesi'ndeki narenciye arazilerinin bulunduğu alana getiren Aytekin Kunt'un 400 kovandan oluşan arılarının yarısı 2 gün içinde telef oldu. Her kovanda binlerce arı olduğunu ve 200 kovanda arı kalmadığını söyleyen Kunt, kovanlar önünde telef olan arılarının denetimsiz zirai ilaçlama yüzünden öldüğünü iddia etti.
Arıların en önemli döneminde bilinçsiz ilaçlama ve denetim olmadığı için telef olduğunu söyleyen Aytekin Kunt, 1 yıllık emeğinin heba olduğunu, arı ölümlerinin önüne geçilemediğini söyledi. Arı ölümlerine neden olanlara tepki gösteren Kunt, "30 yıldır arıcılık yapıyorum. 400 kovan arım var. Sadece ilaç bayilerine çalışıyorum. Kış emeğim boşa gitti. Bilinçsiz zirai ilaçlaması yüzünden arılarım telef oldu. Kimyasal maddenin getirdiği sonuç, hepsi ölüyor. Dün başladı ölümler. Şikayet ediyoruz boş. 10 yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Yıllık ortalama 250 teneke bal elde ediyorum ama şu an umut yok. Yavru da alamayacağım ve kovanlar boş kalacak. Zaten içinde çok az arı var. Dün öğlen saatlerinde geldim, arılarda titreme vardı. Kovan içlerini temizlemeye çalışıyorlardı. 400 kovan arımdan 200 kovan net zararım var. İlçe ziraat bunun üstünde dursun. İlaçlamayı gece yapsınlar. Zehirlenen arı kovana giremez. Dışarıda can çekişip ölüyorlar. Bu arılar ölürse narenciye elde edemezler, insan ömrü de böyle gidecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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