Sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurguna 4 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da, sahte senet düzenleyerek icraya verdikleri 8 kişiden 2 milyon 350 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 4 kişi, operasyonla yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılıkresmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 8 kişinin sahte senetlerle icraya verilerek, dolandırıldığını belirledi. 8 kişiyi sahte senetle icraya verip, 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı iddia edilen 4 kişi, ekiplerin teknik ve fiziki çalışması sonucu tespit edildi. Savcılığın 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından KOM ekipleri, bu sabah şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ
2022-02-22 09:24:12
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