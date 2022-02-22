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Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine, D400 karayolunda seyir halindeki otomobili takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Ömer Y. (22) ile yanındaki arkadaşı Ramazan T.’nin (20) indirildiği araçta arama yapıldı. Otomobilin bagajındaki valizi inceleyen ekipler, 8 kilo 724 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler, susma hakkını kullandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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