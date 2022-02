Türkiye’nin tek kadın pist denetmeni Şendağ Öztoprak: “Bu sporun gelişmesini istiyorum”

Türkiye’nin ilk ve tek kadın pist denetmeni, karting pistinin olmadığı illerde görevini icra ediyor. Pilot Şendağ Öztoprak, başta Adana olmak üzere denetimini yaptığı illere karting pisti açılmasını istiyor.

Dünyaca ünlü pilot Michael Schumacher'i izleyerek büyüyen ve hız yapmayı seven sağlık çalışanı Şendağ Öztoprak, pistlerde yıllarca erkek sürücülere meydan okudu. Çeşitli ödüller kazanan Öztoprak, 2012 yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Adana İl Temsilcisi oldu. Yaklaşık 7 sene bu görevini sürdüren Öztoprak, daha sonra Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na bağlı lisanslı Türkiye’nin ilk ve tek hobi karting pist kadın denetmeni oldu ve 2017 senesinde Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ile Hatay’dan sorumlu olarak yeni görevine başladı.

Ancak pandeminin de araya girmesiyle birlikte Mersin Erdemli ve Kahramanmaraş hariç bütün illerdeki karting pistleri kapandı ve Öztoprak, pistsiz illerin pist denetmeni olarak kaldı.

Başta Adana olmak üzere denetimini yaptığı illere karting pisti açılmasını isteyen Öztoprak, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Öztoprak, “2017 senesinden bu yana Akdeniz bölgesinin denetmeniyim. Türkiye’de yaklaşık 40 hobi karting denetmeni var ve tek kadın benim. Kadınlarımız hiçbir şeyden korkmasınlar, çekinmesinler. Yüreğinin ve aklının götürdüğü yere gitsinler, her şeyi başarabilirler. Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’dan sorumluyum. Bu illerde yeni bir karting pisti açılacağı zaman ben denetimini yapıyorum” diye konuştu.



“Bölgede iki pist var”

Adana’da son 2 yıldır karting pisti olmadığını aktaran Öztoprak, “Şuan için sadece Mersin ve Kahramanmaraş’ta bir pistimiz var. Diğer sorumlu olduğum illerimizde pist yok. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu bana gideceğim pistin listesini gönderiyor ve ben oraya gidip denetimini yapıyorum. Gitmeden önce o pistte bütün hazırlıklar tamamlanmış oluyor. Bütün her şeyi kontrol ediyorum” dedi.



“Kadınların, bu sporun bir parçası olmasını istiyorum”

Karting sporunun gelişimi için uğraştığını belirten Şendağ Öztoprak, daha sonra şunları söyledi:

“Bu sporun gelişmesini istiyorum ve kadınların da bu sporun bir parçası olmasını istiyorum. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne Sportif Eğitim Merkezi projemi sundum yakın zamanda. Sportif bir alan istiyorum. Bunun içerisinde doğal yürüyüş veya koşu parkuru, bisiklet parkuru, basketbol sahası, model araç yarışları, trafik eğitim pisti ve karting pisti olacak ve tüm halkımıza öğretim yapabileceğimiz alanlar olsun istiyorum.”

