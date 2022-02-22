Polis eşinin cenaze törenine 2 yaşındaki oğluyla katıldı

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Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA Emniyet Müdürlüğü´nde görevli polis memuru Musa Kunt (47) dün gece saatlerinde fenalaşınca ambulansla hastaneye götürüldü. Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kunt, yaşamını yitirdi. Düzenlenen cenaze töreninde Kunt´un eşi Eda Kunt "Musa neredesin? Bu bir şaka gibi" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Kunt´un 2 yaşındaki oğlu Ali Karan´ın babasının fotoğrafına baktığı anlar ise yürek burktu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´nde görevli polis memuru Musa Kunt, mesaisinin ardından dün Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi´ndeki evine gitti. Gece saatlerinde rahatsızlanan Kunt, banyoda fenalaştı. Eşi Eda Kunt´un ihbarı üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, Musa Kunt´u ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Kunt´un, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kunt, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından Kunt'un yakınları tarafından alınan cenazesi, tören için mezarlığa götürüldü. Burada İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, hayatını kaybeden Musa Kunt´un ailesine başsağlığı diledi. Polis memuru Kunt´un eşi Eda Kunt ile annesi İkramiye Kunt gözyaşlarına boğuldu. Kunt'un oğlu Ali Karan´ın babasının fotoğrafına baktığı anlar çevredekileri duygulandırdı.

Musa Kunt´un cenazesi meslektaşları, ailesi ve yakınlarının katıldığı törenin ardından cenaze aracına konuldu. Kunt´un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Mersin´e götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-02-22 13:45:55



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