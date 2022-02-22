Adana'da 257 araç trafikten men edildi

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Adana'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 257 araç trafikten men edildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 115 Şubat 2022 tarihleri arasında icra edilen trafik denetimlerinde 62 bin 879 araç kontrol edildi. 808 araç sürücüsüne trafik idari para cezası kesilirken eksiklikleri tespit edilen 257 araç trafikten men edildi.

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