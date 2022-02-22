Vali Elban, robotik kodlama ve bilgisayar teknolojileri sınıflarının açılışını yaptı

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, dönemin dijital çağ dönemi olduğunu belirterek, “Bu çağı ıskalamadan o çağı bilen, o çağı yöneten ve o çağın şartlarına uygun olarak üretim yapan nesiller yetiştirmek zorundayız” dedi.

Vali Elban, Seyhan Şehit İsmail Demir Ortaokulunda robotik kodlama ve bilgisayar teknolojileri sınıflarının açılışını gerçekleştirdi. Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak’ın da katıldığı açılış programında Vali Elban, bilişim ve teknoloji alanında açılışı gerçekleştirilen eğitim yuvalarının öğrencilere ve ülkeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Programda konuşan Vali Elban, robotik ve kodlama sınıfında kodlama ve yazılım çalışmalarının yapıldığını ve geçtiğimiz yaz gerçekleştirilen TEKNOFEST yarışmalarına ortaokullar arasında Türkiye ikincisi olduğunu ifade etti.

Bilgisayar teknolojileri sınıfının ise PICTES projesi kapsamında yapıldığı bilgisini veren Vali Elban, "Dönem dijital çağ. Bu çağı ıskalamadan o çağı bilen, o çağı yöneten ve o çağın şartlarına uygun olarak üretim yapan nesiller yetiştirmek zorundayız. Bugün açılışını yaptığımız sınıflarımız, tüm dünyaya 'biz de bu dijital çağda varız' iddiamızı güttüğümüzü gösteren önemli adımlar ve çalışmalardır. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Robotik ve kodlama sınıfı ile bilgisayar teknolojileri sınıfını gezerek bilgiler alan Vali Elban, daha sonra yapımı tamamlanan okul kütüphanesinin açılışını da gerçekleştirdi.

Oldukça renkli görüntülere sahne olan Vali Elban’ın Şehit İsmail Demir Ortaokulu ziyareti, öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbetin ardından sona erdi.

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