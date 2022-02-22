Çalınan arı kovanları bulundu

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Kozan ilçesinde çalınan 67 arı kovanı bulunarak sahibine teslim etti.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan'a bağlı Alapınar Mahallesinde ikamet eden M.A. isimli şahsın kendisine ait 200 adet arı kovanından 67’sinin çalındığını ihbar etti. Olayı araştırmaya başlayan jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızlık olayını Ceyhan ilçesi Mercimek Mahallesinde ikamet eden G.Ö. isimli şahsın yaptığını tespit etti. G.Ö. ikametinde yakalanırken kovanlar, Ceyhan Nehri kıyısında boş arazide bulundu. Kovanlar sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.