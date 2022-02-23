Yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Adana polisinin yasa dışı bahis oynattığını öne sürerek gözaltına aldığı 46 şüpheliden 29’u adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan sanal devriye ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden şebekeyi deşifre etti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takiple şüphelilerin, yurt dışında kurulan internet sitelerinden yüksek oranla bahis oynattığını belirledi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 18 Şubat sabahı 50 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, aralarında şebeke lideri Osman İ.’nin de (38) bulunduğu 46 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise suçtan elde edildiği üzerinde durulan 300 bin TL değerinde altın, 130 bin TL ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, hard disk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 17’si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında şebeke lideri Osman İ.’nin de bulunduğu 29 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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