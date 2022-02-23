Adana'daki yasa dışı bahis operasyonunda 29 şüpheli adliyede

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Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA'da yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç sağladığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında şebeke lideri Osman İ.'nin (38) de olduğu 46 şüpheliden 29'u adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan sanal devriye ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan şebekeyi deşifre etti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takiple, şüphelilerin, yurt dışında kurulan internet sitelerinden yüksek oranla bahis oynattığı saptandı. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 18 Şubat sabahı 50 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

YÜKLÜ MİKTARDA ALTIN VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, aralarında şebeke lideri Osman İ.'nin de bulunduğu 46 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 300 bin TL değerinde altın, 130 bin TL ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, harddisk ele geçirildi.

17 ŞÜPHELİ SERBEST

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 17'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında şebeke lideri Osman İ.'nin de bulunduğu 29 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adreslerinde bulunamayan 4 şüpheli ise aranıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-02-23 11:09:09



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