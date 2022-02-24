Adana´da 23 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi

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Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)- ADANA´da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 23 milyon 740 bin makaron ve 20 bin doldurulmuş sigara ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, farklı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 23 milyon 740 bin makaron ve 20 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi ise gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-02-24 10:48:07



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