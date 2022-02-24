Kardeş Kültür Dernekleri Çukurova Belediyesi ile ortak proje üretecek

Adana’da faaliyet gösteren çok sayıda derneğin bir araya gelmesiyle oluşturulan Adana Kardeş Kültür Dernekleri Platformu, Çukurova Belediyesini ziyaretinde Başkan Soner Çetin ile işbirliği imkanları ve hayata geçirilecek ortak projelerle ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Adana’daki çeşitli derneklerin oluşturduğu Adana Kardeş Kültür Dernekleri Platforma, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ziyaret etti.

Platform Başkanı Aziz Sağıroğlu, oluşuma bu yılın başında resmiyet kazandırdıklarını belirterek, “Üye derneklerin tamamı kurumlar yapılar. İçimizde yönetimi olmayan, faaliyeti ve etkinliği bulunmayan sözde dernekler yok. Bu platformu Adana Balkan Türkleri Derneği ve Dünya Avşarlar Derneği öncülüğünde oluşturduk. Sağolsunlar çok sayıda dernek bize katıldı ve hemen bir yıl içinde yapacağımız faaliyetleri belirledik, ortak basın açıklamaları yaptık” dedi.

Şu anda nezaket ziyaretleri yaptıklarını ve oluşum hakkında bilgi verdiklerini kaydeden Sağıroğlu, “Belediyelerimizde ortak projeler geliştirmek istiyoruz. Başkanımız Sayın Soner Çetin, bizlere karşı her zaman olumlu yaklaştı ve destek verdi. Çukurova Belediyesi ile birlikte çalışmak isteriz. Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı desteği sağlayacak projeler geliştirmek isteriz” şeklinde konuştu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de Adana’nın etkin derneklerinin bir araya gelerek platform oluşturmasının kendisini memnun ettiğini söyledi. Böylesi bir birlikteliğin Adana için önemli işlere imza atacağına inandığını söyleyen Başkan Soner Çetin, “Biz de Çukurova Belediyesi olarak işbirliği yapmaktan, birlikte projeleri hayata geçirmekten mutluluk duyarız. Adana için yapılacak her türlü girişimin yanındayız ve destekliyoruz” dedi.

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