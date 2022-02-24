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Kendini aldattığını düşündüğü karısını bıçakladı Adana’da bir kişi, kendini aldattığını düşündüğü eşini, çocuklarının gözü önünde darp edip bıçakla yaralayıp kaçtı

İHA

Adana'da bir kişi kendini aldattığını düşündüğü eşini önce çocuklarının gözü önünde dakikalarca darp edip daha sonra bıçakla yaralayıp kaçtı.

Kendini aldattığını düşündüğü karısını bıçakladı Adana’da bir kişi, kendini aldattığını düşündüğü eşini, çocuklarının gözü önünde darp edip bıçakla yaralayıp kaçtı

Adana’da bir kişi kendini aldattığını düşündüğü eşini önce çocuklarının gözü önünde dakikalarca darp edip daha sonra bıçakla yaralayıp kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi, Osmangazi Mahallesi 2146 Sokaktaki bir apartmanın 12. katında meydana geldi. İddiaya göre Vedat (43) karısı Pınar A. (43) ve küçük kızıyla bir süre önce Osmangazi Mahallesinde oturan kızının evine geldi. Bugün sabah saatlerinde ise karıkoca kavga etti. Kavga sonrası koca eşini biri 8 yaşında iki kızının yanında bıçakla yaralayıp otomobil ile kaçtı. Koca kaçarken de otoparkta bir otomobile çarptı. Bu orada, yaralı kadın komşuların çağırması üzerine olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bu arada olaya tanık olan komşular kavganın sabah saatlerinde başladığını Vedat A.’nın “Kimle konuşuyorsun beni aldatıyor musun” diye bağırdığını daha sonra önce kadını dakikalarca darp ettiğini bununla da yetinmeyip bıçaklayıp kaçtığını söyledi.
Polis kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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