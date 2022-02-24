Adana'daki arı ölümleri araştırılıyor

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Adana’nın Kozan ilçesindeki arı ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Güneri Mahallesinde Aytekin’in Kunt’ ait arı kovalarında binlerce arının ölmesi üzerine Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü görevlileri arılardan ölen arılardan numune aldı.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, laboratuvar sonuçlarının tam olarak çıkmasının beklendiği çevrede gözlem ve incelemelerin devam ettiği belirtildi.

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