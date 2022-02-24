Adana’da ‘SEUP’ projesi tanıtıldı

Adana'da, Avrupa Birliğince (AB) finanse edilen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" (SEUP) tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu 8 ilde 55 mesleki ve teknik eğitim okulunu kapsayan "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" tanıtımı kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, proje kapsamında 8 ilde çalışma yapıldığını belirterek, “Özellikle ülkemizde misafir konumunda bulunan 4 milyonun üzerinde mültecimiz var. Bunların ülkemizde bulundukları süre içerisinde kaliteli ve yetişmiş bir iş gücü olarak hem kendileri kazanç elde etsin hem de ülkemizdeki istihdama ve iş gücü piyasasına katkıda bulunsunlar arzusundayım. Ülkelerine döndüklerinde de burada geçirdikleri süre zarfında meslek edinmiş olsunlar ve oraya gittiklerinde bir uyum ya da travma yaşamadan, doğrudan sosyal ve çalışma hayatına entegre olsunlar, temel amacımız bu” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener de ülkede misafir edilen geçici koruma altındaki Suriyelilerin eğitime erişimini sağlamak için çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve diğer ilgililerin de katıldığı proje tanıtım toplantısında, SEUP'la ilgili sunumlar yapıldı.

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