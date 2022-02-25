Evde peş peşe çıkan yangınlar hayatlarını kabusa çevirdi Adana’nın Kozan ilçesinde bir apartman dairesinde yaşayan Akıl ailesinin hayatı, 3 gün içinde evlerinde peş peşe kendiliğinden çıktığı iddia edilen yangınlar nedeniyle kabusa döndü Evdeki eşyaları tek tek yanan aile zor günler yaşıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde bir apartman dairesinde yaşayan Akıl ailesinin hayatı, 3 gün içinde evlerinde peş peşe kendiliğinden çıktığı iddia edilen yangınlar nedeniyle kabusa döndü.

Tavşantepe Mahallesi, 24 Kasım Evlerinde bir apartman dairesinde yaşayan Akıl ailesi peş peşe çıkan yangınlar nedeni ile zor günler yaşadıklarını söyledi. 7 çocuk sahibi Bahar Kenan Akıl çiftinin 3 gündür peş peşe çıkan yangınlar ile evdeki eşyaları zarar gördü.

Tüm eşyaları parça parça yanan ve evleri savaş alanına dönen aile yangınların dinmesi için çözüm bekliyor. Evde bulundukları odada Kur'anı Kerim dinleyen ve birçok kez kendi gözleri önünde eşyaların bir anda alev aldığını söyleyen Akıl çifti, komşuları ile birlikte büyük panik yaşadıklarını söyledi.

20 Şubat’ta apartman boşluğunda çıkan ilk yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini söyleyen Kenan Akıl (38), ilk etapta elektrik kontağı ve çocukların yangını çıkarabileceğinden şüphelendiklerini, ardından çıkan yangınlarda çocukların hepsi yanındayken çıkan yangının boyutunun değiştiğini söyledi.

Balkonda ıslak sofra bezinin ve buzdolabının üstünde duran buhar makinasının bir anda alev aldığını anlatan Akıl, “2 yıl oldu burayı alalı. Bugüne kadar bir sorun yoktu. Ben maden ocağında çalışıyorum. Eşim 3 gün önce ulaştı geldim. Geldiğimden beri evde her şey yanıyor. Yangının elektrikten kaynaklanmadığı belirlendi. Çocuğun beşiği erimeye başlıyor. Siz burada iken çocuğun üzeri ısındı ve hiç lekesi olmayan kıyafeti yanmaya çalıştı. Evimizin yanan eşyalarını balkondan aşağıya attık. Çocuklar gözümüzün önündeyken oluyor. Buhar makinası gözümün önünde tutuştu. Komşumuz burada çekim yaparken canlı canlı başka yer odada kimse yokken yanmaya başladı. Sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Elbiseler yorganlar her şey yandı” dedi.

Bahar Akıl da çocukları yanındayken odalar bomboşken eşyalarının bir anda yanmaya başladığını anlatarak, "Ne yapacağımızı şaşırdık. Korku içinde yaşıyoruz. Çocuğun kıyafeti sizin yanınızda yanmaya çalıştı. Tüm çocukların kıyafetleri eşyalar gitti" diye konuştu.

Komşuları ise eve geldiklerinde cep telefonu ile çekim yaparken başka odada yangın çıktığını anbean kaydettiklerini anlattı.

Akıl ailesi, yangınların bitmesi için çözüm bekliyor.

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