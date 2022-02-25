Kozan’da asfalt ve minare çalışması

Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Kozan’da sıcak asfalt kaplama çalışmalarını bitirip yolları vatandaşların hizmetine açarken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise camilerde minare yapım işlerine devam ediyor.

Kozan’ın en işlek bulvarlarından olan Turgut Özal Bulvarı’nı 3953 ton, Fehmi Özel Türkay Caddesi’ni ise 2025 ton bitümlü sıcak asfalt ile kaplayan Büyükşehir ekipleri, yol çizgilerinin de çekilmesi ile yolları vatandaşların hizmetine sundu.

Vatandaşlardan gelen çeşitli talepler için de harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi, Damyeri Köyü Memişli Mahallesi ile Tepecikören Köyü Ustalar Mahallesi’nde minare yapım işlerine devam ediyor. Her iki camide de çalışmalarını sürdüren ekipler, minareleri yükseltmeye başladı. Yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür etti.

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