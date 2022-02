Sağlıklı beslenmek ömrünüze 10 yıl ekleyebilir Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, beslenme alışkanlıklarının insan sağlığı üzerindeki etkisine yönelik yapılan son çalışmaların doğru bir beslenme tarzının insan ömrünü 10 yıldan daha uzun bir süre uzatabileceğini gösterdiğini belirtti

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, sağlıklı beslenmenin temelinin, ağırlıklı olarak sebzemeyve, baklagiller, kepekli tahıllar ve işlenmemiş sağlıklı yağ zengini kuru yemişlerden oluşan dengeli bir sofradan geçtiğini bildirdi.

Beslenme alışkanlıklarının insan sağlığı üzerindeki etkisine yönelik yapılan son çalışmaların doğru bir beslenme tarzının insan ömrünü 10 yıldan daha uzun bir süre uzatabileceğini gösterdiğini söyleyen Oturakçıibogil, bunun için yapılması gerekenleri anlattı.



Kahvaltıya önem verin

Kahvaltıyı atlamamak kadar ne tüketildiği de önemlidir. Zeytin ve peynir çeşitleri, yumurta, doğal bal gibi klasik bir kahvaltıda olmazsa olmaz besinlerin yanı sıra vitamin ve mineral içeriği yüksek olan domates, salatalık, biber türü sebzeler de yer almalıdır. Ekmek olarak 12 dilim tam tahıllı ürünlerin tercih edilmesi faydalı olacaktır. Kızartmalar, poğaça, salam, sosis, sucuk gibi katkı maddesi içeren işlenmiş gıdalardan ise kaçınılmalıdır.



Tabağınız renkli olsun

Beslenmede temel ve basit prensipleri uygulamak hem kolay hem de önemlidir. Bu nedenle tabağınızda her renk sebzemeyve olmasına özen göstermeniz farklı vitamin ve mineraller yönünden zengin beslenmenizi sağlar.



Baklagillere sofranızda yer açın

Protein yönünden çok zengin olan kuru baklagiller antioksidan içerikleri sayesinde zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olurlar. Ayrıca bağışıklık sistemini de desteklerler.



Beyaz eti tercih edin

Vücudumuzun kırmızı ete de ihtiyacı vardır ancak beyaz et sizin gerçek dostunuzdur. Bu nedenle kırmızı eti mümkün olduğunca az tüketin. Deniz mahsulleri, hindi ve tavuktan oluşan beyaz et tüketimine ağırlık verin. Fakat derilerini yemeyin. Bu besinleri pişirme tekniğiniz ise; fırında, buğulama veya haşlama şeklinde olsun.



Trans yağlardan uzak durun

Trans yağ içeren gıdaları tüketmemeye çalışın. Kan şekerinizi dengede tutmak için şeker ve un içeren yiyecekleri sofranızdan kaldırın. Market raflarındaki işlenmiş ve paketli gıdalara sepetinizde yer vermeyin, fast food tarzı beslenmeden kaçının.



Suyu bol tüketin

İnsan bedeninin yüzde 60’ı sudan oluşur. Bu nedenle günde en az 10 bardak su tüketmeye özen gösterin. Yemek aralarında ve sabah uyandığınızda su içmeye çalışın. İçtiğiniz çay, kahve, gazlı içecekler suyun yerini tutmazlar. Hatta bu içecekler idrar söktürücü etkilerinden dolayı vücudun daha fazla suya ihtiyaç duymasına yol açarlar.



Sofranızdan tuzluğu kaldırın

Vücudumuz günde 2400 mg. sodyuma ihtiyaç duyar. Bu miktar ise sadece 6 gram, yani yaklaşık 1 tatlı kaşığı tuz ile rahatça karşılanabilir. Aşırı sodyum tüketimi hipertansiyon ve beraberinde kalpdamar sorunlarına neden olur. Tuzu kısıtlarsanız kalpdamar sağlığınızı korurken, hipertansiyon, böbrek fonksiyon bozukluğu, mide kanseri, obezite ve gastrik ülser gibi pek çok ciddi hastalık riskinizi de azaltmış olursunuz.



Atıştırmalıklarınızı kuru yemişlerden seçin

Kuru yemişler lezzetli ve doyurucu atıştırmalıklar olarak bilinirler. Yağ oranları yüksek olsa da içerdikleri yağlar genellikle sağlıklı yağlardır. Kuru yemişler vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineral açığını kapatırlar. Ancak işlenmemiş olanlarının tüketilmesi gerekir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.