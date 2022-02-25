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Ukraynalılar gözyaşlarıyla Rusya’yı protesto etti Adana’da yaşayan Ukraynalılardan yardım çağrısı

İHA

Ukraynalılar gözyaşlarıyla Rusya’yı protesto etti Adana’da yaşayan Ukraynalılardan yardım çağrısı

Adana’da yaşayan Ukraynalılar, gözyaşlarıyla Rusya’nın askeri müdahalesini protesto etti.
Adana Ukrayna Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Atatürk Caddesi’nde toplandı. Grup, ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıyarak, Rusya aleyhine slogan attı.
Grup adına açıklama yapan Adana Ukrayna Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tari, ülkeleri için savaşmaya gönüllü olduklarını söyledi. Tari, “Şu anda bizim memleketimiz bombalar altında. Kardeş sandığımız kişiler bizleri öldürmeye gidiyor. Yapmayın. Bizler beraber büyüdük, aynı okula gittik. Aynı sırada oturduk, beraber kumda oynadık. Yazıktır, günahtır. Benim annem Rusya vatandaşı babam Ukraynalı. Ben hangisinden vazgeçeceğim. Sayın Putin, bu kanlı siyasete hayır diyoruz. Buradaki herkes ailelerinden haber alamıyor. Ben babama 2 gün ulaşamadım. Dün kuzenlerimle görüşürken bomba patladı ve 24 saat geçti halen ulaşamadım. Biz biriz. Biz bir aileyiz. Eğer gerekirse, bu savaş durmazsa ben kendi hayatımı Ukrayna için vermeye hazırım. Eşim dünden bu yana gitmek istiyor, zor durduruyorum” diye konuştu.
Bir başka Ukraynalı vatandaş ise gözyaşlarıyla Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinden yardım istedi.
Grup daha sonra Ukrayna Milli Marşı’nı okuyup ‘Ukrayna Yaşasın’, ‘Kahramanlar Yaşasın’ sloganları attı. Bu sırada bazı Ukraynalılar ise gözyaşı döktü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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