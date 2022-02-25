Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Hakan’ın şutu yandan auta çıktı.

10.dakikada Ndao’un sağ kanattan ortasında, ceza sahasına için bulunan Luiz Adriano kafayla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Vargas, şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

21.dakikada kaleyi karşıdan gören Fernando uzaklardan vuruşunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

27. dakikada Yunus Akgün’ün kullandığı korner atışında kafalardan seken topa Belhanda ceza sahası içinde topa röveşata vurmaya çalıştı. Top savunmadan döndü.

32. dakikada Adana Demirspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına Balotelli geçti. Balotelli’nin doğrudan kaleye şutunda kaleci Boffin tek hamlede topu kontrol etti.

40. dakikada ceza sahası sağ dışında topla buluşan Hakan, orta alana ilerledi. Kaleyi doğrudan görünce Hakan, bekletmeden şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Ekrem Kan xx, İbrahim Bozbey xx

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Samet xx, Tayyip xx, Alper xx, Gökhan İnler xx, Djokovic xx, Yunus xx, Belhanda xx, Vargas xx, Balotelli xx

Yedekler: Ferhat, Semih Güler, Kaan Kanak, Assombalonga, Sinan Kurt, Akintola, Erhun Öztümer, Bjarnason, Stambouli, Simon Deli

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Antalyaspor: Boffin xx, Floranus xx, Veysel xx, Naldo xx, Güray xx, Hakan xx, Fernando xx, Ndao xx, Mehmedi xx, Doğukan xx, Luiz Adriano xx

Yedekler: Ataberk, Nuri Şahin, Wright, Kudryashov, Poli, Fredy, Ghacha, Gökdeniz, Sinan Gümüş, Bünyamin Balcı

Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus Groenendijk

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.