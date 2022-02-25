Adana Demirspor - Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Ekrem Kaan, İbrahim Bozbey
ADANA DEMİRSPOR: Muric Svensson, Tayyip, Samet, Alper (Dk. 68 Kaan), Gökhan (Dk. 76 Stambouli), Djokovic, Yunus (Dk. 86 Akintola), Belhanda (Dk. 68 Assombalonga), Vargas (Dk. 86 Bjarnason), Balotelli
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Floranus, Naldo, Veysel, Güray, Hakan (Dk. 75 Poli), Fernando, Ndao (Dk. 86 Gökdeniz), Doğukan (Dk. 89 Kudriashov), Mehmedi (Dk. 74 Fredy), Adriano (Dk. 89 Wright)
SARI KART: Adriano (Fraport TAV Antalyaspor)
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27´inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
7´nci dakikada Antalyaspor´da ceza sahası dışında topla buluşan Hakan´ın şutunda top auta çıktı.
10´uncu dakikada Ndao´un sağ kanattan açtığı ortayla buluşan Adriano´nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
13´üncü dakikada Adana Demirspor´da topla buluşan Vargas, kaleyi görür görmez şutunu çekti, meşin yuvarlak auta çıktı.
32´nci dakikada Adana Demirspor´da serbest vuruş kullanan Balotelli, doğrudan kaleyi gördü. Balotelli´nin şutunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı kurtardı.
40´ıncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan, topu kendi sürdü. Hakan´ın kaleyi görür görmez attığı şutta top, üstten auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
50´nci dakikada Hakan´ın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Muric gole izin vermedi.
52´nci dakikada Adana Demirspor´da topla buluşan Gökhan, bekletmeden pasını Balotelli´ye verdi. Balotelli´nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin´de kaldı.
60´ıncı dakikada orta sahada rakipten topu alan Gökhan rakipleri çalımlayarak ceza sahası önüne geldi. Gökhan´ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
69´uncu dakikada Adana Demirspor´da topla buluşan Vargas, aşırtarak vuruşunu yaptı. Antalyaspor savunması topu çizgiden çıkartarak gole izin vermedi.
70´inci dakikada Antalyaspor´da sol çaprazda topla buluşan Adriano ceza sahası içerisine girdi. Adriano´un şutunda top ağlarla buluştu ancak ofsayf nedeniyle gol iptal edildi.
84´üncü dakikada Adana Demirspor´da topla buluşan Assombalonga, Balotelli´ye pasını gönderdi. Balotelli´nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Boffin´de kaldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 0-0 eşitlikle son buldu. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez
2022-02-25 22:14:39
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