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Polisten kaçarken direğe çarpıp, mahalleyi elektriksiz bıraktı

DHA

Polisten kaçarken direğe çarpıp, mahalleyi elektriksiz bıraktı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, ara sokakta elektrik direğine çarpınca yanındaki arkadaşıyla birlikte kıskıvrak yakalandı. Kaza nedeniyle elektrik hattında kısa devre meydana gelirken trafoda yangın çıktı. Bir mahalle ise geceyi elektriksiz geçirdi.
Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda gece saatlerinde devriye gezen polis ekibi, şüphelendiği 01 AFF 409 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Bulvardan Akdeniz Mahallesi ara sokaklarına giren sürücü, Güneşli Mahallesi'nden geçerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ara sokaklarda süren takibin ardından Süleyman Vahit Caddesi'ne çıkan sürücü, kaçışını bu kez 19 Mayıs Mahallesi ara sokaklarında sürdürdü. Dar sokakta hızla kaçmaya çalışan sürücü, aracın kontrolünü kaybederek elektrik direğine çarptı. Kazanın sonucu isimi öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki arkadaşı kıskıvrak yakalandı. Kaza nedeniyle elektrik direğinde kısa devre meydana gelirken trafoda da yangın çıktı. 19 Mahallesi ise trafodaki yangın sonucu geceyi elektriksiz geçirdi. Gözaltına alınan sürücüye para cezası kesilirken hafif ticari araç otoparkına çekildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ
2022-02-26 07:43:43

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