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Kocadan boşanma zulmü Boşanma davası açtığı eşi, elektrik, su ve doğalgazı kapattırdı Adana’da genç kadın, kendisini darp eden eşinden boşanmak istedi, başına gelmeyen kalmadı Deniz D.: “4 yaşındaki çocuğa anlatamıyorum” “Oğlum anne neden televizyonumuz bozuk, neden komşuda yıkanıyoruz diye soruyor”

İHA

Kocadan boşanma zulmü Boşanma davası açtığı eşi, elektrik, su ve doğalgazı kapattırdı Adana’da genç kadın, kendisini darp eden eşinden boşanmak istedi, başına gelmeyen kalmadı Deniz D.: “4 yaşındaki çocuğa anlatamıyorum” “Oğlum anne neden televizyonumuz bozuk, neden komşuda yıkanıyoruz diye soruyor”

Adana’da genç bir kadın, kendisine şiddet uygulayan eşine boşanma davası açtı. Buna sinirlenen adam ise eşi ve çocuğunun yaşadığı evin elektrik, su ve doğalgaz aboneliğini iptal ettirdi. 1 aydır karanlıkta oturan kadın ve oğlu yardım bekliyor.
Ev hanımı Deniz D. (40) ve esnaf Ö.F.D.(39) 19 Aralık 2015 tarihinde evlendi. Çiftin bu evlilikten C. (4) isimli bir çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, Ö.F.D., evlendikleri günden itibaren eşine şiddet uygulamaya başladı. Anne ve babası hayatta olmayan genç kadın ise şiddete boyun eğmek zorunda kaldı.

Komşular şiddeti polise bildirdi
2018 yılında ise yine bir gün Ö.F.D. eşini darp ederken komşular durumu polise bildirdi. Polisin eve gelmesi üzerine genç kadın eşinden şikayetçi oldu ve ardından boşanma davası açtı. Ancak Ö.F.D.’nin ailesinin araya girmesiyle ve Ö.F.D.’nin gelip özür dilemesi üzerine Deniz D., davayı geri çekip eşiyle barıştı.

Kayınbaba öldü, kendi evleri miras malına dönüştü
Aradan 23 ay geçtikten sonra çift arasında kavgalar ve şiddet tekrardan başladı ancak Deniz D., evladı için şiddete yine ses çıkartmadı. 2019 yılında çift, düğün altınlarını bozdurarak merkez Gürselpaşa Mahallesi’nden bir ev satın aldı. Ancak Ö.F.D., evi babası M.D.’nin üzerine yaptı. Aynı sene baba M.D.’nin hayatını kaybetmesi üzerine tapu da miras olarak kaldı.

Kendi evlerini, ağabeyinin üzerine yaptı
Deniz D. ise sürekli eşine ‘Tapuyu üstüne al’ demesine rağmen genç adam, ‘Tamam halledeceğim’ diyerek eşini oyaladı. Ancak Ö.F.D., bu süre içerisinde eşi ve kendisine ait olan evi, tapu miras gözüktüğü için anne ve kız kardeşiyle birlikte imza vererek ağabeyi F.O.D.’nin üstüne geçirdi.
Geçen Ağustos ayında ise çift arasında yine tartışma çıktı ve Ö.F.D., evdeki camı kırıp eşini darp etti. Bu sırada genç kadın da KADES’e basarak polisi çağırdı ve eşinden uzaklaştırma kararı aldı.

Boşanma davasından sonra yaptıkları şok etti
6 ay boyunca eşini ve çocuğunu arayıp sormayan Ö.F.D., geçen Ocak ayında ise eşinin boşanma davası açmasına sinirlenip elektrik, su ve doğalgaz aboneliğini iptal ettirdi. 25 Ocak’ta eve gelen ekipler önce elektrik ve suyu ardından da doğalgazı kesti. 4 yaşındaki oğluyla birlikte soğukta ve karanlıkta kalan genç kadın, yardım bekliyor.

“Sürekli tehdit etti”
Gazetecilere konuşan Deniz D., “Evliliğimin ilk 3 yılında şiddet ve küfürlere maruz kaldım. Sineye çektim, sustum. Arkasız olmanın da verdiği dezavantajla sessiz kaldım. Fakat karşı tarafta tamamen öfke kontrolsüzlüğü var. Yardım teklifinde bulunduğum halde hiçbir şekilde yanaşmayıp, ‘Ben deli değilim, deli olan sensin’ diyerek sürekli kendisi beni tehdit etti” diye konuştu.

“Barıştıktan 23 ay sonra şiddetler başladı”
2018 yılında eşinden ilk boşanma davasını açtığını aktaran Deniz D., “Boşanma davasının ardından sayısız hediye, çiçekler geldi. Ailesi araya girdi ve kendisi de ‘Çocuğumu, seni seviyorum’ dediği için ben de barıştım. Fakat 23 ay sonra aynı şekilde mobing uygulamaları, beni beğenmemesi devam etti. 2019 yılında kayınpederimi kaybettik. O öldükten sonra mal varlığına kondular. Altındaki arabayı değiştirdi ve beni beğenmemesi daha çok arttı. ‘Sen kimsin, sayemde adam oldun’ gibi sözler söyledi. Ben her şeye rağmen ayakta durmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

“Kendi üzerine olan arabaları da başkasına geçirmiş”
Yayla evine gitmek istemediği için eşinden dayak yediğini öne süren genç kadın, daha sonra şunları söyledi:
“O eve gitmek istemediğim için yere yatırıp benim boğazıma çöktü. KADES’e bastım. Bastığımı gördüğü an evden kaçtı. Arkasında polis geldi, uzaklaştırma kararı aldım. 6 ay boyunca çocuğunu gelip görmedi. Maddi ve manevi destek vermiyor. Sadece benim hesabıma 100 lira para atıyordu. Bulunduğu ortamda da ‘Pazar parası yapsın. Ona çok bile. Bundan sonra sürünsün, ne hali varsa görsün. Daha beter olacak’ dediğini öğrendim. Aynı zamanda kendi üzerine kayıtlı arabaları önce dayısı M.Ç.’nin ardından da bir başkasının üzerine geçirdiğini öğrendim.”

“Çocuğum çok üşüyor”
Boşanma davasını açması üzerine eşinin elektrik, su ve doğalgazı iptal ettirdiğini aktaran Deniz D., “Önce elektrik, ardından da su ve doğalgaz gelip kesildi. Ortada çocuk olmasını söylememe rağmen yardımcı olamayacaklarını söylediler ve kestiler. Sonuç itibariyle mağdurum. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Komşularımın, kardeşlerimin yardımıyla ayakta kalmaya çalışıyorum. Çocuğum çok üşüyor. 4 yaşındaki bir çocuğa bunu nasıl anlatabilirsiniz. ‘Anne neden televizyonumuz çalışmıyor’, ‘Neden komşuda yıkanıyoruz’ diye soruyor. Biran önce mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” dedi.
Öte yandan genç kadın, akşam saatlerinde mum yakarak oğluyla birlikte battaniyeye sarılarak evinde çektiği video görüntüleriyle sosyal medyadan da yardım çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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