Sahte senetle 2 milyon 350 bin lira dolandırdılar, kefaletle serbest kaldılar



Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da sahte senet düzenleyerek icraya verdikleri 8 kişiden 2 milyon 350 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen ve operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü kefaletle, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 kişinin sahte senet yoluyla parasının dolandırıldığını tespit etti. Ağlarına düşürdükleri bu kişileri sahte senetle icraya verip, 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli, ekiplerin teknik ve fiziki takibi ile belirlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

KOM ekipleri, 22 Şubat'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, teleskopik jop, 88 bin lira tutarlı 3 senet, 2 çek, alacak notlarının bulunduğu ajanda, farklı kişilere ait 3 tapu ele geçirildi. Şüpheliler Mehmet A. ile kuzeni Mesut A. hakkında 14'er, Ömer A. ve Eser G. hakkında da 4'er kişinin şikayetçi olduğu belirtildi.

ORTAĞINA 1 MİLYON TL'LİK SAHTE SENET DÜZENLEMİŞ

Şüphelilerden Mehmet A.'nın, minibüs ortaklığı yaptığı M.U. adına 1 milyon TL'lik sahte senet hazırlayıp Eser G.'ye verdiği, daha sonra da senedin icraya verildiği belirlendi. İcra takibi başlamasıyla şaşıran M.U.'nun emniyete giderek şikayetçi olduğu ve Eser G.´yi tanımadığını, senetteki imzanın da kendisine ait olmadığını söylediği belirtildi.

Mehmet A.'nın, diğer ortağına da borcu olduğunu söyleyerek 500 bin lira kredi çektirdiği, karşılığında da minibüsü teminat olarak gösterdikleri belirlendi. Mehmet A.'nın parayı ödememesi üzerine faiziyle birlikte 700 bin lirayı bulan kredi borcunu ortağının ödediği saptandı. Ayrıca Mehmet A.'nın ortağı adına 500 bin liralık senet düzenleyip Eser G.´ye verdiği, daha sonra da senedin icraya verildiği tespit edildi.

SENETLER İNCELENECEK

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet A. ile Mesut A. 50´şer bin lira, Eser G. ise 25 bin lira kefaletle, Ömer A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin icraya verdiği senetler ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı´na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-02-27 11:28:19



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