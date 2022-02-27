Bilişimcilerde Altun devri

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Adana Bilişimci İş İnsanları Derneği (ABİAD) Başkanlığına Mehmet Ali Altun getirildi.

ABİAD Genel Kurulu yapıldı. Mehmet Ali Altun başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

1. Başkan Yardımcısı Yalçın Limoncu, 2. Başkan Yardımcısı Meryem Kandemir, Genel Sekreter Fenil Yavuz, Sayman Yusuf Şahin.

Başkan Mehmet Ali Altun genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, “Yeni yönetim olarak, bilişim alanında Çukurova bölgesindeki arge çalışmalarına destek vermek, bu alanda istihdam oluşturmak, yapay zeka ve robotik kodlama konusunda iş geliştirmek, yeni nesil gençlere fırsat eşitliği sağlamak, akademi, STK, sanayi birliği ve çalıştaylar düzenleyerek bölgemizin ve ülkemizin yazılım endüstrisinde söz sahibi olmasını sağlamaktır” dedi.

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