Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Çukurova Belediyesi SK: 3 - Büyükçekmece Voleybol Akademi: 0

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Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda zirveyi ilgilendiren maçta Adana temsilcisi Çukurova Belediyesi Spor Kulübü sahasında İstanbul ekibi Büyükçekmece Voleybol Akademi'yi, 2521, 2520, 2518 setlerle 30 yendi.



Salon: Adnan Menderes

Hakemler: Doğan Sevinçelli, İlker Güngör

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü: Sude, Ezgi, Aslı, Deniz Berrak, Lucijı Mlinar, Derya, Maria, Dilara, Deniz Çapkınoğlu, Elif Nur, Gizem, Buse, Nursevil, Zeynep

Büyükçekmece Voleybol: Zeynep Naz, Selin, Yağmur Özdemir, Yağmur Gül, Elçin, Alara, Zeynep Yaman, Selda, Aydan, Deniz, Katherine, Selin

Setler: 2521, 2520, 2518

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