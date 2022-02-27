Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Çukurova Belediyesi SK: 3 - Büyükçekmece Voleybol Akademi: 0

Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda zirveyi ilgilendiren maçta Adana temsilcisi Çukurova Belediyesi Spor Kulübü sahasında İstanbul ekibi Büyükçekmece Voleybol Akademi'yi, 2521, 2520, 2518 setlerle 30 yendi.
Salon: Adnan Menderes
Hakemler: Doğan Sevinçelli, İlker Güngör
Çukurova Belediyesi Spor Kulübü: Sude, Ezgi, Aslı, Deniz Berrak, Lucijı Mlinar, Derya, Maria, Dilara, Deniz Çapkınoğlu, Elif Nur, Gizem, Buse, Nursevil, Zeynep
Büyükçekmece Voleybol: Zeynep Naz, Selin, Yağmur Özdemir, Yağmur Gül, Elçin, Alara, Zeynep Yaman, Selda, Aydan, Deniz, Katherine, Selin
Setler: 2521, 2520, 2518
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