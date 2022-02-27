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Özhaseki: Türkiye´nin meseleleri karşısında asırlarca tartışırlar

DHA

Özhaseki: Türkiye´nin meseleleri karşısında asırlarca tartışırlar


Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "6 tane parti bir araya gelmiş. Bir de 7´nci parti varmış. Bunların Türkiye´ye yapacakları bir şey yok. Bunlar 1 ay boyunca nereye oturacaklarını karar veremeyen bir grup. Türkiye´nin meseleleri karşısında asırlarca tartışırlar´´ dedi.
Yüreğir Kültür Merkezi´nde düzenlenen AK Parti Adana 97´nci İl Danışma Meclisi Toplantısı´na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Julide Sarıeroğlu, AK Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Özhaseki, "Okyanus ötesindeki Türkiye´nin iyiliğini istemeyen, PKK´nın FETÖ´yü örgütleyen ülkenin oklarının ucunda kim var bir düşünün. Avrupa Birliği'nde Türkiye ve Müslüman düşmanı olan ülkelerin oklarında kim var bir düşünün. Bütün örgütlerin oklarının hedefinde Recep Tayyip Erdoğan var. Bizler dua edeceğiz. Bizler destekleyeceğiz ve 2023 yılında inşallah yeniden onu Cumhurbaşkanı olarak göreceğiz ve vazifemizi yerine getirmiş olacağız. Önce 2023 Cumhurbaşkanlığında, 2024´de Büyükşehir Belediyesi'nde zafer nasip esin diye dua ediyorum inşallah´´ dedi.
`DENİZ BAYKAL YERLİ VE MİLLİ BİR ADAMDI´
Ana muhalefet partisi CHP´yi sert şekilde eleştiren Özhaseki, CHP´de Deniz Baykal´dan sonra eksen kayması olduğunu belirterek, "Baykal, daha çok laiklik, cumhuriyetin temel nedenleri üzerinden, Atatürk ilke ve inkalapları üzerinden bir eleştiri getirirdi. Onu götürdüler. Deniz Baykal, yerli ve milli bir adamdı. Onu yediler. Yerine her şeye müsait olan Kemal efendiyi getirdiler. Kim getirdi? FETÖ tezgah kurarak getirdi. Bant kumpasları yaparak getirdi. O geldikten sonra partide düşünceler değişti´´ ifadelerini kullandı.
`HDP´YE HANGİ BAKANLIĞI VERECEKSİNİZ? İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UYGUN MU ?´
Muhalefet partilerinin Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun fikrinde olduğunu belirten Özhaseki, "6 tane parti bir araya gelmiş. Bir de 7´nci parti varmış. Bunların Türkiye´ye yapacakları bir şey yok. Bunlar 1 ay boyunca nereye oturacaklarını karar veremeyen bir grup. Türkiye´nin meseleleri karşısında asırlarca tartışırlar. Kafaya takmışlar. Bunlar gitsin de ne olursa olsun. Ne yapacaksınız? HDP´ye hangi bakanlığı vereceksiniz? İçişleri Bakanlığı uygun mu ? Milli Savunma Bakanlığı´nı verir misiniz ?" diye konuştu.
`İHRACATTA REKORLAR KIRMAYA DEVAM ETTİK´
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, pandemi sürecini iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Zor bir dönemi geride bıraktık. Daha önceki danışma meclisimizde de ifade ettim. Pandemi tüm dünyada dengeleri değiştiren, her türlü konuda büyük değişimin, dönüşümün yaşandığı bir dönem. Allah'a çok şükür sağlıkla ilgili 20 yıllık yaptığımız yatırımlar sayesinde, bu manada ülkemiz gerçekten yüzünün akıyla sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm emek veren herkesin gayretleriyle bu süreci sağlıklı şekilde atlattık. Çiftçilerimiz üretmeye devam etti. Sanayicilerimiz üretmeye devam etti. Bu yüzden hem ekonomi anlamında dünyada büyüyen iki ülkeden birisi olduk. Diğer tarafta da ihracatta rekorlar kırmaya devam ettik. Çok şükür. Ülkemizin yirmi yıllık yapmış olduğu yatırımlar da bu süreci hasarsız şekilde atlatmamıza çok büyük katkı sağladı" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI
2022-02-27 19:14:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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