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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cihangirspor’da hedef Süper Amatör Lig

İHA

Cihangirspor’da hedef Süper Amatör Lig

Adana’da Birinci Amatör Ligde mücadele eden Cihangirspor, Süper Amatör Lig’e yükselmek için PlayOff oynayacak.
Cihangir Korkmaz’a ait 1.Amatör Lig Büyükler D grubundan mücadele veren Cihangirspor, oynadıkları 13 maçta 32 puan kazandı. 44 gol atıp 9 gol yiyen ve 1 mağlubiyetle ligi tamamlayan Cihangirspor, Süper Amatör Lig’e yükselmek için PlayOff oynamaya hak kazandı.
Cihangirspor Başkanı Cihangir Korkmaz, “Her maça aynı istekle hazırlandık. PlayOff maçını da kazanıp Süper Amatör Lig’e çıkmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Her zaman onların yanındayım” dedi.

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