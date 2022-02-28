Atık malzemeler sanata dönüşüyor

Çukurova Belediyesi’nin Atatürk Kadın Yaşam Köyü hem kazandırıyor, hem de bir birinden ilginç el sanatları kurslarıyla kadınlara terapi imkanı sunuyor. Merkezde verilen kağıt heykel kursu ile çöpe atılan malzemeler değerlendirilirken, sanatın ince dokunuşuyla ev eşyalarına dönüştürülüyor.

Uzman eğitmenler tarafından verilen, heykel sanatının temellerinden olan kağıt heykel ve rölyef kursu 3 ay sürüyor. Burada Çukurovalı kadınlar hem el becerilerine yeni yetenekler ekliyor, hem de doğa dostu tüketim alışkanlıkları kazanıyor. Kağıt heykel kursunda, her evde olan atık kağıt, pet şişeler, cam şişeler, kartonlar, yumurta kapları gibi kullanılmayan çöpe gidecek olan atıl ev gereçleri, ham madde olarak alınıyor, ıslak kağıt ve tutkallarla şekillenerek değerli yeni objelere, eşyalara dönüşüyor. Kursa katılan kadınlar ayrıca sanatın rahatlatıcı yanıyla rehabilite olduklarını, hobi olarak başladıkları kursta, peçete rulosunu bile değerlendirdiklerini, artık her şeyi çöpe atmadan önce iki kere düşündüklerini söylediler. Yaptıkları ürünleri çeşitli platformlarda ve çevrelerinde satarak ev ekonomisine de katkıda bulunduklarını anlatan kadınlar, geri dönüşüm projesiyle çalışan kağıt heykel kursuna katıldıklarından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, Atatürk Yaşam Köyü’nün, Türkiye’ye örnek bir tesis olduğunu ifade ederek, binlerce Çukurovalıya yeni yetenekler ve yeni iş imkanları oluşturdukları için son derece mutlu olduklarını söyledi. Ayrıca kağıt heykel kursuyla atık malzemelerin, geri dönüşüm tekniğiyle değerlendirilmesinin ve bunun da aile bütçesine kazanç olarak yansımasının önemine vurgu yapan Çetin, huzurlu ve mutlu bir Çukurova için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

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