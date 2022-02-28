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Fotoğraf sanatçısı Ayan, fotoğraf hikayelerini kitaplaştırdı Basın İlan Kurumu İzmir İl Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, fotoğraf üzerine fotoğraf hikayelerini Düş Gücü adlı bir kitapta topladı

İHA

Fotoğraf sanatçısı Ayan, fotoğraf hikayelerini kitaplaştırdı Basın İlan Kurumu İzmir İl Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, fotoğraf üzerine fotoğraf hikayelerini Düş Gücü adlı bir kitapta topladı

Basın İlan Kurulu İzmir İl Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, pandemi ve sosyal hayattan uzaklaşılan dönemde başlattığı ve iki yıllık çalışma sonucunda tamamladığı "Fotoğraf üzerine fotoğraf hikayeleriniDüş Gücü" adlı kitabını yayınladı.
Basın İlan Kurumu eski Adana İl Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, Düş Gücü “Fotoğraf Üzerine, Fotoğraf Hikayeleri” kitabını yayınladı. Kitap Ayan’ın 19 yıl önce üniversitede okurken fotoğraf ile alakalı okumuş olduğu bir kitaptan çok etkilenerek ileride gerçekleştirmeyi hayal ettiği bir projenin ürünü olarak doğmuştur. Yıllar içerisinde farklı zamanlarda yazdığı fotoğraf ile alakalı çeşitli yazılar ve bunların dışında fotoğraf ekseninde kurgulanmış dört hikayeden oluşmaktadır. Kitaptaki ana vurgulardan biri de günümüz dünyasının her şeyi değersizleştirdiği hızlı tüketim anlayışına karşın fotoğrafın ciddi bir iş olduğu ve saygı duyulması gereken önemli bir görev ifa ettiği düşüncesini de anlatmaktadır.
İki ana kısımdan oluşan kitabın birinci kısmında; fotoğraf ile alakalı düşünceleri ve tarihsel gelişimi içerisindeki seyri ile beraber kendi veya yine fotoğraf gönüllüsü arkadaşlarının başından geçen anıları da yer alıyor İkinci kısımda yer alan fotoğraf hikayeleri ise fotoğrafın odak noktasında olduğu dört hikayeden oluşuyor.
Mehmet Feramuz Ayan, liseyi bitirdikten sonra başladığı gazetecilik hayatında fotoğraf makinesi ile tanışmış olup 2006 yılına kadar hem işi hem hobisi oldu. 2006 yılından sonra kamuda çalışmaya başladıktan sonra fotoğraftan kopmayıp mümkün oldukça üzerinde çalışmaya devam ettirdi. Kitabın ortaya çıkmasındaki en önemli itici güç 2019 yılından beri tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid19 salgını ve kapanmaların yaşanmasıyla oldu. Yaşanan pandemi ve sosyal hayattan uzaklaşılan bu dönemde iki yıllık çalışma sonucunda Motive Yayınlarından “Düş Gücü” isimli ilk kitabını çıkartmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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