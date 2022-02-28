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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırsalı kalkındıracak projeye 2022'de hız verilecek

İHA

Kırsalı kalkındıracak projeye 2022'de hız verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından desteklenen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’ne 2022 yılında hız verilerek kırsaldaki refaha daha kısa sürede ulaşılması sağlanacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Bilgi Tazeleme Çalıştayı Adana'da yapılıyor. IFAD tarafından desteklenen ve 3 yıl önce başlayan projenin her yıl iki kez gözden geçirme toplantısı yapılıyor.
2022 yılı Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Bilgi Tazeleme Çalıştayı'na Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanı Dr. Ayniye Şule Özevren, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, Mersin İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Can, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı personeli ve proje uzmanları, il proje yönetim birimleri ve altı ilin teknik personeli katıldı.
Etüt ve Projeler Daire Başkanı Dr. Ayniye Şule Özevren açılışta yaptığı konuşmada, projede şimdiye kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2022 yılının önemli bir yıl olduğunu belirten Özevren, 2023 yılı Mart ayında projenin birinci aşama fonunun kapanacağını, projeye dahil illerden bu zamana kadar yüzde 80 ilerleme beklediklerini söyledi. Özevren,“Kırsalda projeden beklenti büyük. Belirlenen yatırımlarda önemli ilerleme sağlayarak kırsalda amaçlanan refahı daha kısa sürede getirmek istiyoruz” dedi.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ise projeden sahada beklentinin çok yüksek olduğunu belirterek, bu beklentileri Adana genelinde bu yıl içinde gerçekleştirmek istediklerini ifade etti. Tekin, proje kapsamın yapılan satın almaların bir kısmının yerelde yapılmasının alınan malzemelerin kalitesi ve projeden beklentiye olumlu katkı sağlayacağını da vurguladı.
Proje ile ilgili sinevizyon gösterisi ve sunumun yapıldığı proje çalıştayı 4 gün devam edecek.
Çalıştayda projenin yürütüldüğü 6 ildeki durum gözden geçirilerek projenin satın alma, finans, izleme ve değerlendirme, hedefleme ve toplumsal cinsiyet, tarımsal üretim ve verimlilik, pazarlama ve iş geliştirme, iletişim ve bilgi yönetimi konularındaki ilerleme durumu misyon ile paylaşılarak görüş ve önerilerde bulunulacak.
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP), Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ek finansmanı ile gerçekleştiriliyor. 73 milyon Euro bütçeli projenin genel amacı; yüksek kesimlerdeki küçük ölçekli çiftçilerin refah ve direncini artırmak. Bu kapsamda doğal kaynak yönetimi ve kırsal dönüşüm için daha fazla katma değer oluşturulması hedefleniyor.
Kırsal Alanlar Kalkınma Projesi, 8 yıllık bir proje olarak planlanmış olup, 45 ilçe, 1793 köy, 30 bin haneyi hedef alan, Doğu Akdeniz (AdanaMersinOsmaniye) ve Batı Karadeniz (KastamonuSinopBartın) olmak üzere 2 bölgede, 6 ilde, çoğunlukla 600 metre rakım üzerindeki orman köyleri ve ormana komşu köylerin bulunduğu yüksek kesimler ve geçiş alanlarında uygulanıyor.

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