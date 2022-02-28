Adana Demirspor’da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavilacivertli ekip, ligin 28. haftasında 4 Mart Cuma günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor, Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda koordinasyon çalışması yapıldı. İdman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

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