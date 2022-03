Kişiye özel cilt yenileme Cemile Der Beauty, Derma Shine Cilt Yenileme Protokolünün Adana’daki ilk ve tek uygulama merkezi oldu

Tüm cilt sorunlarının düzeltilmesinde FDA onaylı Derma Shine Cilt Yenileme Protokolünün Adana’daki ilk ve tek uygulama merkezi Cemile Der Beauty oldu.

Merkezin kurucusu Cemile Der’e, cilt yenileme protokolü yetki uygulama merkezi belgesi Medica Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Derindere tarafından teslim edildi.

Derindere yetki belgesini teslim ederken, Türkiye genelindeki uygulama merkezi seçiminde oldukça özenli davrandıklarını belirterek, sektöründeki yetkinliği ve profesyonel kadrosuyla bu belgeyi almaya hak kazanan Cemile Der’i tebrik etti. Derindere, “Vücudumuzda ve özellikle yüzümüzde çeşitli nedenlerden dolayı cilt lekeleri oluşmaktadır. Normal cilt renginden daha belirgin ve daha koyu bir biçimde oluşan bu cilt lekeleri yaşamımızı tehdit etmez ama bazı estetik ve kozmetik sorunlara sebep olurken, kişilerin sosyal yaşantısını etkileyebilen bir takım psikolojik rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Derma Shine Protokolü bu sebeple geliştirilerek, insanlığın hizmetine sunulmuştur” dedi.

Merkezin kurucusu Cemile Der ise Adana’da ilklerin öncüsü olmaktan mutluluk duyduklarını, kendileri için en büyük ödülün yaptıkları her uygulama sonrası aldıkları olumlu geri dönüşler olduğunu ifade etti.

Her insanın cilt yapısının farklı olduğunu, bir cilt için iyi sonuç veren bir uygulamanın bir başka cilt için uygun olamayacağını belirten Cemile Der, bu nedenle kişiye özel işlemler yaptıklarını ifade etti.

Cemile Der, Derma Shine cilt yenileme protokolünün içeriğinden de söz ederek, “Kişiye özel uygulamaların olduğu bu protokol ile sivilce ve akne izlerinden, güneş lekelerine, yaşlılıkla oluşan sarkma ve kırışıklıklar ve doğum lekeleri ile başka diğer cilt sorunlarına kadar her soruna profesyonel çözüm sunuyoruz” dedi.



Akne, leke ce yaşlanma savaşçısı

Cemile Der, dünya genelinde 10 milyondan fazla insanın tercihi olan bu uygulamanın; en iyi akne, leke ve yaşlanma savaşçısı olduğunu belirtti. Der, cildin en derinine inerek, cildi soyduğunu, sıkılaştırdığını, dokuyu pürüzsüzleştirip tonu eşitleyerek aydınlattığını kaydetti.

Der, protokol içinde yer alan uygulamaların tamamının kişiye ve uygulanılan mevsime özel olduğunu belirterek, “Bizi tercih edenlerden aldığımız güçle Adana’ya ilkleri getirmeye devam edeceğiz. İşimizi seviyor, ekibimize güveniyoruz” diye konuştu.

Cemile Der, cilt bakımından bölgesel incelmeye, ayak sağlığından protez tırnağa kadar güzelliğe dair geniş bir yelpazede sundukları hizmetleri de müşterilerinin beklentileri doğrultusunda çeşitlendirdiklerini sözlerine ekledi.

