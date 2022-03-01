Gasbetmek istedikleri otomobilin sahibini direnince öldürüp gömmüşler



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, Nadir Ç. (35) ve Gürcan K. (36), otomobilini gasbetmek istedikleri arkadaşları Rekan Çetindağ'ı (29) direnince öldürüp ormana gömdü. Nadir Ç., Gürcan K. ve aracı parçalamak için anlaştıkları 4 kişi gözaltına alındı. Cinayeti, çapraz sorguda itiraf eden Nadir Ç. ve Gürcan K. tutuklandı. Çetindağ'ın cesedi, polisin kazı çalışmasıyla gömüldüğü yerden çıkarıldı.

Kentte yaşayan Rekan Çetindağ, 20 Şubat akşamı evine dönmeyince ailesi polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonuna ulaşılamayan Çetindağ'ın bulunması için çalışma başlattı. Gidebileceği bölgelerdeki güvenlik kamerası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüsü ve Plaka Takip Sistemi kayıtlarını incelendi. Çetindağ'ın otomobilinin, en son Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde görüldüğü belirlendi. Mahallede detaylı arama yapan ekipler, Çetindağ'ın otomobilini terk edilmiş halde buldu.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobilde parmak izi çalışması yapıp aracın geliş istikametindeki kamera görüntülerini inceledi. Çalışmalarda Çetindağ'ın, o akşam, arkadaşları Nadir Ç. ve Gürcan K. ile buluştuğu saptandı. Ekipler, Nadir Ç. ve Gürcan K. ile onlarla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişiyi, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ruhsatsız 2 tabancayla av tüfeği ele geçirildi.

İTİRAF ETTİLER

Emniyete götürülen şüphelilerin parmak izlerinin, araçtan alınan örneklerle eşleştiği tespit edildi. Şüphelilerden Nadir Ç. ve Gürcan K. çapraz sorguda, Çetindağ'ı Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi´ndeki ormana götürüp tabancayla öldürdüklerini, sonra da toprağa gömüp kaçtıklarını itiraf etti. Nadir Ç. ve Gürcan K.'nin, Çetindağ'ın otomobilini gasbetmek istedikleri, direnince de öldürüp gömdükleri ve aracı parçalara ayırıp satmak için arkadaşlarıyla bağlantıya geçtikleri de tespit edildi.

8 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Polis, cinayet şüphelilerinin gösterdiği bölgede yapılan kazı çalışmasında Çetindağ'ın cesedini, gömüldüğü yerden çıkardı. Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülen Çetindağ'ın başına 2, vücudunun çeşitli yerlerine de 6 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nadir Ç. ve Gürcan K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-03-01 10:54:16



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