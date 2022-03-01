Seyhan’da 8 Mart etkinlikleri başladı

Seyhan Belediyesinin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 1 hafta boyunca sürecek “emekçi kadınlar” temalı etkinlikleri başladı.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Uzman Psikolog/Psikoterapist Nida Özşahin Terkuran ile Psikolojik Danışman/Psikoterapist Meltem Yamanyılmaz “Hayatta Rollerimiz” konulu semineriyle başlayan etkinlik dizisinin ikinci günü olan 2 Mart Çarşamba günü saat 13.00’te Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Klinik Psikolog Yasemin Kutlu Varan “İletişim” konulu bir konferans verecek.

Kadına yönelik şiddet ve şiddete yol açan unsurlara dikkati çeken “Ekonomik Krizin Şiddete Yansıması” konulu bir sunumuyla Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü 3 Mart Perşembe günü saat 14.00’te Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde katılımcılarla buluşacak.

Seyhan Sanat Meydanı 5 Mart Cumartesi günü gün boyunca Seyhan Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEYMER) ile Kadın Dayanışma Merkezi eğitmenlerinin gözetiminde kadınlar sabun, kolonya, yemek, pasta, mozaik ve punç yapımını “Mutlu Kadın Atölyeleri” konulu etkinlikte öğrenecek.

Akşam saat 20.00’de de Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Mine Engin Tekay’ın yazdığı, Cem Kaynar’ın yönettiği Ferda Kaynar’ın oynadığı “Sardunya Kokan Kadınlar” tiyatro gösterimi yapılacak.

6 Mart Pazar günü sabah saat 08.30’da Merkez Park’ta Fizyoterapist Yoga Eğitmeni Evrim Şenol Akarca ile “Yoga Atölyesi” gerçekleştirilecek. Saat 14.00’te Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde de Ganime ve Hikmet Karabucak’ın onur konuğu olacağı Nazan Balcı’nın sunumu, Rüya, Özgür ve Tuna Vera’nın müzikleri, Hülya Başak Ekmekçi’nin görsel sunumuyla eşlik edeceği “Karanfil Yangını Şiirler” konulu müzik ve şiir dinletisi gerçekleştirilecek. Dinletide Süreyya Filiz, Sevim Sezer, Seçim Seziş, Demet Duyuler, Neslihan Dağlı, Derya Biricik, Rabia Semra Yücel, Ruhan Mavruk eserlerini seslendirecek.

7 Mart Pazartesi günü ise saat 11.00 ve 13.00’te Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu “Kadın Giderse” adlı oyunu sahneleyecek.

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