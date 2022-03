Seyhan Belediyespor Hentbol Teknik Direktörü Gürçin Can, "Hedefimiz Süper Lig" dedi.

Türkiye Erkekler Hentbol 1.Ligi'nde mücadele eden Adana temsilcisi Seyhan Belediyespor Süper Lig yolunda mücadelesini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta lider Mihalıççık SK ile deplasmanda oynadığı maçta mağlup olan Seyhan Belediyespor Cumartesi günü oynayacağı Ankara Hentbol İhtisas maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Gürçin Can, kalan maçları kazanıp Playofflara güçlü girmek istiyoruz dedi.

Can, "Genç bir kadroya sahibiz. Yaş ortalamamız 20, ilk defa bir arada oynuyorlar ve bunun dezavantajını sezon başındaki maçlarda fazlasıyla hissettik. Maç yaptıkça tecrübe kazanıyoruz. Bu hafta Eskişehir deplasmanında lider durumda olan Mihalıççık SK ile karşılaştık. Baştan sona iyi mücadele etmemize rağmen yaptığımız basit hatalar maçın skoruna yansıdı ve mağlup olduk. Bundan sonraki mücadelemiz kalan 3 maçımızı da kazanıp play offlara en iyi sıralamada olup, orda da ilk 3 içerisinde yer alarak Süper Lige çıkmak olacak. Sporcularıma güvenim sonsuz ve O sene bu sene diyoruz. Ayriyeten bu süreçte Adanalı gençlerin her zaman yanında olan ve bizden maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımiz Akif Kemal Akay'a, kulüp başkanımız Levent Ünal ve yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.